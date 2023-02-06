Dolar
18.83
Euro
20.20
Altın
1,867.82
ETH/USDT
1,645.70
BTC/USDT
23,000.00
BIST 100
4,930.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'te çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Malatya'da Özalper mahallesinde deprem sonrası yıkılan Hayat sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazından bir genç kız sağ çıkarıldı
logo
Gündem

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı   | 06.02.2023
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile görüştü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun'un eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından merkezden ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Hatay'da çalışmalar titizlikle sürdürülmekte, asılsız iddialara itibar edilmemeli
Bulgaristan, Macaristan ve Gürcistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
Malatya'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 19 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Adana'da depremden etkilenenlere barınma desteği

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'ni ziyaret etti

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu ölümünün 30'uncu yılında anıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet