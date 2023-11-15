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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl köylerin altyapısına 3,8 milyar liralık destek sağladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, köylerin yol ve içme suyu gibi temel altyapı ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilen Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi'ne (KÖYDES), 2023'te 3,8 milyar lira ödenek aktarıldı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yıl köylerin altyapısına 3,8 milyar liralık destek sağladı

Ankara

AA muhabirinin bakanlıktan aldığı bilgiye göre, içme suyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köylerin, yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşturulması ve köy yollarının standardının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ve atık su hizmetleri geliştirilmesi ile köylerde hayat kalitesinin artırılması, ekonomik ve sosyal gelişmenin sağlanması amacıyla 2005'te KÖYDES projesi hayata geçirildi.

Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik büyükşehir olmayan illerde KÖYDES ile köylerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanıyor.

Bakanlıkça, proje kapsamında geçen yıl 3,1 milyar lira ödenek kullanılırken, 2023'te bu miktar 3,8 milyar liraya ulaştı.

Projenin başlangıcından bu yana köylere 131 bin 204 kilometre asfalt yol, 89 bin 255 kilometre stabilize yol, 5 bin 569 kilometre beton yol, 66 bin 319 kilometre onarım, 5 bin 935 kilometre tesviye, 47 milyon 254 bin 941 metrekare parke taşı yapıldı. Ayrıca 38 bin 929 menfez, 1535 köprü tamamlandı.

Projeyle, içme suyu bulunmayan 5 bin 636 yerleşim yerine şebekeli içme suyu tesisi yapıldı. İçme suyu yetersiz 70 bin 847 yerleşim yerinin de içme suyu tesisleri yenilendi.

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