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Kahramanmaraş’ta Ali Sezai Efendi Caddesi’ndeki Hacı Lütfü Pak ve Doğru Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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CEKUT ekipleri Kahramanmaraş'ta 63 saat sonra bir kişiyi enkazdan çıkardı

Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan bir binanın enkazından 63. saatte 67 yaşındaki kişi kurtarıldı.

Serhat Zafer, Halife Yalçınkaya   | 08.02.2023
CEKUT ekipleri Kahramanmaraş'ta 63 saat sonra bir kişiyi enkazdan çıkardı Fotoğraf: Serhat Zafer - AA

Kahramanmaraş

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2. katında yaşayan eniştesi Mustafa Kala'yı (67) enkaz arasında gören Mustafa Gün, durumu kurtarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yakın olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT) bölgede çalışma başlattı.

Enkazdan ses alan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonrasında Mustafa Kala'yı depremden yaklaşık 63 saat sonra yaralı kurtardı.

Mustafa Kala ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Mustafa Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem eniştesi hem de halasının oğlu olan Kala'yı enkaz altında görünce durumu kurtarma ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Gün, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

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