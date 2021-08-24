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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası rezervlerimiz önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak." dedi.

24.08.2021
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası rezervlerimiz önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak." diye konuştu.

Erdoğan, "Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız" şeklinde ifade etti.

"2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı şekilde yürüyor. İnşallah 2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.

Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir." 

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