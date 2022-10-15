CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağında incelemelerde bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunuyor.
Bartın
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