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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında incelemelerde bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasra ilçesindeki maden ocağı önüne kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Mobil Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmaları inceliyor
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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağında incelemelerde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunuyor.

15.10.2022
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan maden ocağında incelemelerde bulunuyor

Bartın

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