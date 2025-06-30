CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır. Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski, istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye Yüzyılının inşası daha da hızlanacak. Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok. 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru ile demokrasimizin sıhhat ve selameti, bir siyasi partinin koltuk kavgasından çok daha mühimdir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"(Terörsüz Türkiye süreci) Bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler, bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir"
"Milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz"
"Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz"
"Terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede katettiği mesafeden memnunuz"
"Ülkemiz içinde ve örgüt içerisinde kimi unsurların çabaları dinamitlemeyi amaçlayan sabotaj peşinde olduğu anlaşılıyor. Devletimiz tuzaklara düşmeyecektir"
"(2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi) NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız"
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