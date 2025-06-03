Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu
Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Boyacıoğlu köyünde bir eve yıldırım isabet etti.
Çankırı
Bölgede etkili olan yağışta Ömer Boyacı'ya ait evin çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve banyoda hasar meydana geldi.
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Olayda ev sakinlerinin yaralanmadığı öğrenilirken yıldırım düşmesi sonucu çatıda oluşan hasar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.