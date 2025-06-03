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Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Boyacıoğlu köyünde bir eve yıldırım isabet etti.

Mustafa Doğan, Ömer Faruk Çal  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Çankırı'da yıldırım isabet eden evde hasar oluştu

Çankırı

Bölgede etkili olan yağışta Ömer Boyacı'ya ait evin çatısına yıldırım isabet etmesi sonucu çatıda ve banyoda hasar meydana geldi.

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Olayda ev sakinlerinin yaralanmadığı öğrenilirken yıldırım düşmesi sonucu çatıda oluşan hasar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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