Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobil çarpıştı, 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Çanakkale
Çanakkale-Ezine kara yolunda Çanakkale Truva Turizm'e ait 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, 33 ANK 274 plakalı odun yüklü kamyon ve otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
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Çanakkale Valisi Ömer Toraman, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın Ezine ilçesi yakınlarında meydana geldiğini söyledi.
Kazaya karışan kamyonun karşı şeride devrilmesi sonucu yolcu otobüsü ile otomobilin de etkilendiğini ifade eden Toraman, şöyle devam etti:
"Kamyon şoförü ve otobüs yolcularından toplamda 5 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti maalesef. Diğer yaralılar süratle hastanelere sevk edildi ancak hastanelere sevk edilen yaralılardan 3 vatandaşımız da hastanede hayatını kaybetti. Toplamda şu an hayatını kaybeden vatandaş sayısı 8. 20 vatandaşımıza ise hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor."
Vali Toraman, tedavisi devam eden yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunanların olduğunu belirtti.
Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 10, 2025
• İlk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor
• Ayvacık-Ezine kara yolundaki kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi
• Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi… https://t.co/QevdxA5cwV
"Diğer vatandaşlarımızın da tedavileri ayaktan, diğer yöntemlerle devam ediyor." diyen Toraman, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kaza neticesi adli tahkikatı Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ezine Cumhuriyet Savcımız şu anda olay mahallinde tahkikatını yürütüyor kolluk kuvveti marifetiyle. Sağlık birimlerimiz de hastanelerde yaralılarımıza gerekli tıbbi müdahaleyi yapıyorlar olağanüstü bir gayret göstererek. 'Büyük geçmiş olsun' diyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.