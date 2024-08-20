Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan ziyarete açıldı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangını nedeniyle 15 Ağustos'ta girişlerin durdurulduğu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tamamen ziyarete açıldığı bildirildi.
Çanakkale
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, "15 Ağustos günü başlayan yangın sebebiyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.