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Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan ziyarete açıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangını nedeniyle 15 Ağustos'ta girişlerin durdurulduğu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın tamamen ziyarete açıldığı bildirildi.

Enishan Keskin  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan ziyarete açıldı

Çanakkale

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, "15 Ağustos günü başlayan yangın sebebiyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Çanakkale'de yangın nedeniyle girişlerin durdurulduğu Tarihi Alan ziyarete açıldı
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