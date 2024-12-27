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Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Enishan Keskin  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan planlı tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den saat 08.00'de seferlerin yapılacağı, planlı diğer tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

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