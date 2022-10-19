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Çanakkale'de 322 şehit mezarının bulunduğu Projektör Tepe Şehitliği ihya ediliyor

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının ihya projeleri kapsamında Eceabat ilçesi Küçükanafarta köyünün kuzeybatısındaki Projektör Tepe Şehitliği'nde çalışma başlatıldı.

Enishan Keskin   | 19.10.2022
Çanakkale'de 322 şehit mezarının bulunduğu Projektör Tepe Şehitliği ihya ediliyor Fotoğraf: Enishan Keskin - AA

Çanakkale

Mimar Muharrem Hilmi Şenalp'in danışmanlığında yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmada, Çanakkale Kara Savaşları sürecinde bölgede görev yapan 1'inci, 17'nci, 33'üncü, 35'inci, 39'uncu ve 126'ncı alaylardan tespit edilen toplam 322 şehidin isimleri yazılacak.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere, bölgenin her alanının Çanakkale kahramanlığıyla, fedakarlığıyla kendini hissettirdiğini söyledi.

Söz konusu şehitlikle ilgili bilgi veren Kaşdemir, şöyle konuştu:

"Şu anda 'Çanakkale geçilmez' destanını yazan, vatan, millet, kutsal değerler uğruna canını ortaya koyarak şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin ebedi istirahatgahı olan ve yeni tespit ettiğimiz Projektör Tepe Şehitliği'ndeyiz. Burada şehitlerimiz kefensiz yatmakta. 107 yıldan beri onlar uğurlarına şehit oldukları bu topraklarda ebedi istirahatgahlarındalar. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak kahramanların hatıralarını yaşatmak ve uğruna şehit oldukları bayrağın gölgesinde ebedi istirahatgahlarını yapmaları için çalışmalarımızı başlattık. 322 Mehmetçiğimizin ismini tespit ettik ve hemen çalışmalara başladık. Doğal dokuyu, orijinalliği bozmadan en az seviyede beton ve demir kullanarak çok sade bir şekilde bu şehitliğimizi ihya ediyoruz."

Şehitlikleri aramaya, nerede bir şehit mezarı varsa bulmaya çalıştıklarını anlatan Kaşdemir, ihya çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

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