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Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kar yağışı nedeniyle durduruldu

Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri, kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine durduruldu.

Burak Akay   | 06.02.2023
Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri kar yağışı nedeniyle durduruldu

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Kilitbahir ve Kilitbahir-Çanakkale arasındaki seferler, kar yağışına bağlı olarak görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle geçici olarak iptal edildi.

Açıklamada, görüş mesafesinin artmasının ardından seferlerin normale döneceği belirtildi.


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