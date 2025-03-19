Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panama Büyükelçisi De Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi İmomi'yi ve Senegal Büyükelçisi Diop'u kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panama Büyükelçisi De Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi İmomi'yi ve Senegal Büyükelçisi Diop'u kabul etti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 19, 2025
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven… pic.twitter.com/XI3vJdjKxM
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.