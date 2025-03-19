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Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Panama Büyükelçisi De Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi İmomi'yi ve Senegal Büyükelçisi Diop'u kabul etti.

Merve Yıldızalp  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti'yi, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia'yı, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi'yi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.

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