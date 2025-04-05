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Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Fatih Çapkın  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Tophane Meydanı'nda düzenlenen şenliğin resmi açılış töreni, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mehter takımı ve kılıç kalkan gösterileri ile devam etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Bursa'nın fethinin yıl dönümünün hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"699 yıl önce, tam 23 yıllık sabırla, aslında Osman Gazi'nin istediği ancak oğlu Orhan Gazi'ye nasip olan ve savaşmadan, burada bir damla kan akıtmadan şu anda içinde bulunduğumuz bölgeyi fethetmişlerdir. Önce Osmanlı'ya başkent yapmış, daha sonra hem Osmanlı tarihi boyunca hem de Cumhuriyet tarihi boyunca çok önemli noktalara ev sahipliği yapmıştır."

Konuşmaların ardından Bursa Surları'nda bulunan Saltanat Kapısı önünden başlayan "Fetih Yürüyüşü", Atatürk ve İnönü caddelerinin ardından Kamberler Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, çok sayıda yöresel kıyafetler giyen çeşitli dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Fetih Şenlikleri kapsamında yarın, Pınarbaşı Fetih Kapısı, Tophane Şehitliği ve Balabanbey Kalesi önünde de çeşitli törenler düzenlenecek.

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