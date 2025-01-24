Bursa'da kar payı dolandırıcılığı yapan kuyumcuların 2 bin 565 yıla kadar hapsi istendi
Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceklerini söyleyip kaçtıkları iddiasıyla yakalanan kuyumcu sahibi ve çalışanı 2'si tutuklu 3 sanık hakkında iddianame hazırlandı.
Bursa
Geçen yıl, Osmangazi ilçesindeki bir kuyumcudan ödemesini yaptıkları altınlar ile bozdurdukları altınların karşılığını alamayan ve sonrasında işyerinin kapandığını gören çok sayıda müştekinin ihbarı üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 79 sayfalık iddianamede, Yenikaraman Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren, sahipleri Özlem K. (47) ile eşi İbrahim K. (50) ve çalışanları Murat Y'nin (35), çok sayıda kişiden altın ve döviz aldıkları ancak müşterilerin satın aldıkları altınları ve dövizleri saklaması için iş yerine emanet olarak bıraktıkları belirtildi.
İlerleyen zamanlarda müşterilerin iş yerinden satın alıp saklaması için bıraktıkları altınları ve dövizleri istediklerinde sanıkların sürekli olarak müşterileri oyaladıkları, en sonunda sanıkların tüm müşterilerine altınları ve dövizleri 19 Mart 2024'te teslim edeceklerini söyledikleri, müştekilerin belirtilen tarihte gittiklerinde iş yerinin kapalı olduğunu görüp dolandırıldıklarını anladıkları ve müracaatları üzerine soruşturmaya başlanıldığı aktarıldı.
Olay kapsamında sanıklar İbrahim K. ile eşi Özlem K'nin birlikte Bursa'dan Bolu'ya kaçtıklarının tespit edildiği ve yanlarındaki 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ile Bolu'da yakalanarak Bursa'ya getirildikleri kaydedildi.
İddianamede beyanlarına yer verilen 171 müştekiden birçoğu, 2020 yılından itibaren aldıkları altın ya da dövizi kar payı teklifi karşılığında iş yerine bıraktıklarını, bazıları bunun karşılığında düzenli olarak kendilerine altın verildiğini ifade etti.
Sanıkların birçok müştekiye aynı teklifi yaptığı görülen iddianamede, iş yerinden aldıkları altınları bırakması teklif edilerek, "Altınlar bende emanet olarak kalsın, ben bunları değerlendireyim, sana da bunun karşılığı kar payı vereyim" dediği, daha sonra altınını almak isteyen müştekilere ise sonra vereceklerini söyleyip oyaladıkları belirtildi.
Bazı müştekilerin altın almak için sanıklara ödeme yaptığını ancak sanıkların ellerinde altın olmadığını ve getirteceklerini söylediği, sanıkların, altın bozduran bazı müştekilere ise ellerinde nakit para olmadığını söyleyip parayı IBAN'a atmak için IBAN numarasını aldıkları ancak parayı göndermedikleri ifadelerde yer aldı.
İddianamede, sanıkların, altınlarını emanet olarak bırakan bazı müştekilere ise bunlara dair yazılı ve imzalı belge ya da senet verdiği belirtildi.
Cumhuriyet savcısı, 2'si tutuklu 3 sanığın, "üç ve daha fazla kişi tarafından birlikte, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 171 kez 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Olayın ardından kuyumcuda yapılan aramada ele geçirilen 18 tabanca fişeği nedeniyle de sanıkların, "pek az sayıda mermi bulundurma" suçundan ayrı ayrı 6'şar aya kadar cezalandırılmaları talep edildi.
Sanıkların yargılanmasına Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde mart ayında başlanacak.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kar payı vadeden kuyumcuya altın ve para verenler, 19 Mart'ta Hürriyet Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanının kapalı olmasından şüphelenip şikayetçi olmuş, polis iş yeri sahiplerinin kaçtığını belirlemişti. Şüphelilerden İbrahim K. ve eşi Özlem K. Bolu'da, Murat Y. ise Bursa'da yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden İbrahim K. ve Murat Y. tutuklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.