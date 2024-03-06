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Bursa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Bursa'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Semih Şahin  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
Bursa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı Fotoğraf: Semih Şahin - AA

Bursa

İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda CİMER kullanıcılarına yönelik Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 2023 yılında ülke genelinde CİMER'e 7 milyon 650 bin, Bursa'da ise 103 bin 769 başvuru yapıldığını bildirdi.

CİMER'in millet ve devlet arasında güçlü bir iletişim köprüsü görevi üstlendiğini belirten Gölbaşı, yeni hükümet sisteminde vatandaşların devlete ulaşmasının CİMER sistemiyle daha kolay hale geldiğini anlattı.

Toplumun tüm kesiminin başvuru yaptığı CİMER'in yürütme organında yaklaşık 60 bin idari birimi kapsayan büyük bir hizmet ağının bulunduğunu dile getiren Gölbaşı, şöyle konuştu:

“Millet ve devlet arasındaki iletişimin güçlendirilmesi vizyonu üzerine inşa edilen CİMER ile vatandaşların her türlü beklentisini, talebini, önerisini anlamak ve anlamlandırmak daha önemli hale gelmiş ve bu bağlamda CİMER kendi temel işlevini de bu yönde şekillendirmiştir. Vatandaşların önceliklerini esas alarak bu anlamda rasyonel kamu politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan CİMER, bir yandan da bu politikalar hakkında iletilen görüş, öneri ve eleştirileri de dikkate alarak ilgililerine ileten sistematik bir yapı şeklinde çalışmayı kendine prensip haline getirmiştir. Başvurulara zamanında işlem yaparak, cevapların kalitesini yükselterek memnuniyet çıtamızı daha da yükseltebiliriz."

Uygulamada yaşanan olası aksaklıkların giderilmesi, başvuru sahiplerine doğru ve hızlı dönüş sağlanması, kamu kurumları arasında nitelikli ve standart kamu hizmetinin tesis edilmesi amacıyla organize edilen eğitimde CİMER'in tanıtımı yapılarak, yönetmeliği ve tekniği hakkında bilgi verildi.

Eğitim toplantısına, Bursa Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu'nun yanı sıra il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarından 700'ü aşkın personel katıldı.

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