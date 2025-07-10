Bursa'da Arap tayların satışından 23 milyon lira gelir elde edildi
Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 23 milyon 45 bin lira gelir elde edildi.
Bursa
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 68 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.
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İhalede "Bodubey" isimli tay, Kahraman Yıldız tarafından 1 milyon 100 bin liraya en yüksek fiyattan satın alındı.
Bu tayı 1 milyon lirayla "Alierdem" ve "Yurtçu" isimli taylar izledi.
Satışa çıkarılan 68 taydan 60'ı alıcı bulurken, satışlardan 23 milyon 45 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.
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