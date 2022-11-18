Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.
Bursa
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.
Aynı gerekçeyle 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferiyle 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de gerçekleştirilemedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.