Bulgaristan, Macaristan ve Gürcistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
Bulgaristan, Macaristan ve Gürcistan, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdi.
Ankara
Bulgaristan'ın, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kara yoluyla gönderdiği arama ve kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı.
Bulgaristan'ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.
Ekibin sorumlusu Kaloyan Donçev, tercüman aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.
Yaşanan depremler dolayısıyla üzgün olduklarını belirten Donçev, "Biz komşuyuz ve sizin yaşadığınız her kötü şey bizi de derinden etkiliyor. Ben biliyorum ki Türkiye'de çok fazla hazırlığınız var ve gereken her şeyi yapıyorsunuz. Fakat biz komşu olarak buna göz yumamazdık. Biz de size katılmak istedik. Depremlerde görev almış 50 özel eğitimli personel olmak üzere toplam 59 kişiyiz. Yanımızda enkaz altında kalan kişileri bulabilmek için özel teknolojimizi de getiriyoruz." diye konuştu.
Donçev, kara yoluyla deprem bölgesine ulaşarak, arama ve kurtarma çalışmalarına katılacaklarını dile getirdi.
İşlemlerinin ardından konvoy, polis eskortluğunda yola çıktı.
Macaristan
acar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, İçişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Bence Retvari yaptığı açıklamada, Macaristan Ulusal Afet Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı 55 kişilik arama kurtarma ekibinin depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.
Retvari, Ulusal Afet Yönetimi'ne bağlı ekibin çok tecrübeli olduğunu ve Türkiye'de yapacağı çalışmalarla Türk-Macar dostluğunu da güçlendireceğini kaydetti.
Ekiple birlikte, arama kurtarma köpekleri ve 90 ton ekipmanın Macar Ordusuna ait uçakla Adana'ya hareket ettiği belirtildi.
Gürcistan
Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan hükümetinin kararıyla, 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtildi.
Açıklamada, arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'de, Gürcistan Acil Durum Yönetim Hizmeti Başkanı Teimuraz Mgebrişvili'nin yönetiminde görev yapacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, ekiple beraber eğitimli köpekler ve ilgili ekipmanın da Türkiye'ye gönderildiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.