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Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da selden etkilenen Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde hayatın yeniden normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Özgür Alantor, Bilal Kahyaoğlu, Kadir Yıldız   | 28.06.2022
Bozkurt ve İnebolu'da selin izlerini silme çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Kastamonu

Bozkurt ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından Ezine Çayı'nın seviyesi yükselmiş, taşan su ilçe merkezine dağılmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgede selin izlerini kaldırmak için çalışma başlattı.

Ezine Çayı girişinde zarar gören köprü onarılarak tekrar ulaşıma açıldı. DSİ ekipleri, Ezine Çayı'nın yatağında da çalışma yürütüyor.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde de dere yatağının taşması nedeniyle köy yolu çökmüştü. DSİ ekipleri, yolu doldurarak tekrar eski haline getirmek için çalışma yapıyor.

DSİ Genel Müdürlüğü ekipleri, debinin azalmasının ardından iş makineleriyle İnebolu Çayı'na girdi. Ekipler, sel nedeniyle çayın denize döküldüğü noktada biriken taş ve molozları temizlemeye başladı.

Kamyonlara yüklenen malzemeler çay yatağı dışına taşınıyor.

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