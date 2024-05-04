Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,128.00
BTC/USDT
63,789.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında 15 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen sel ve toprak kaymasında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lejla Biogradlija  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında 15 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı yazılı açıklamada, toprak kaymasının dün adanın Luwu bölgesinde etkili olduğunu belirterek, "Luwu'da sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Sulawesi Adası'nın başka bir bölgesinde ise 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildiren Muhari, evlerden 100'den fazlasının ciddi hasar aldığını, 42'sinin sürüklendiğini kaydetti.

Yol ve köprülerin de hasar gördüğünü ifade eden Muhari, sel ve toprak kaymasından binlerce insanın etkilendiğine dikkati çekti.

Yağmur mevsimlerinde heyelanlara eğilimli olan Endonezya'da geçen aylarda da toprak kaymaları yaşanmış ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da, Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle ikinci kez çukur oluştu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan deprem konutları paylaşımı: Biten her bina yeni umutları başlatıyor
Türkiye'de en çok araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyor
Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
"Orman Benim" kampanyasında 313 ton atık toplandı

Benzer haberler

Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında 15 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya'daki sel ve toprak kaymasında 15 kişi yaşamını yitirdi

Endonezya'da yanardağ patlamasından etkilenen aileler güvenli bölgelere nakledilecek

Somali'de şiddetli yağışlar nedeniyle en az 8 bin kişi evini terk etti

Kenya'daki sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi

Kenya'daki sellerde ölü sayısı 210'a yükseldi
Brezilya'daki sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kayboldu

Brezilya'daki sellerde 10 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi kayboldu
Somali'deki sellerde 7 çocuk hayatını kaybetti

Somali'deki sellerde 7 çocuk hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet