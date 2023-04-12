Dolar
19.31
Euro
21.10
Altın
2,008.58
ETH/USDT
1,872.70
BTC/USDT
30,018.00
BIST 100
5,170.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığında konuşuyor.
logo
Gündem

Boşaltılan binadan malzeme almak isteyen 2 hurdacı çöken çatının altında kaldı

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binadan malzeme sökmeye çalışırken yıkılan çatının altında kalan 2 hurdacı kurtarıldı.

Mehmet Ali Derdiyok  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Boşaltılan binadan malzeme almak isteyen 2 hurdacı çöken çatının altında kaldı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok / AA

İstanbul

Yenilenmek üzere yıkımı beklenen Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'taki 5 katlı binaya giren bir grup hurdacı, malzeme sökmeye başladı. Bu sırada, binanın çatısı çökerken, 2 hurdacı enkaz altında kaldı.

Hurdacılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla enkazdan kurtarıldı.

Bu kişilerden yaralı olan İsmail Selvan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer hurdacının olayda yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Mahalle Muhtarı Ünal Yılmaz, gazetecilere, kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın önlem alınmadığı için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya operasyonun detaylarına ulaşıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: FETÖ bugün küresel bir terör örgütüdür
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yağışlarla artmaya devam ediyor
Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu
Hatay'da günde yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşınıyor

Benzer haberler

Boşaltılan binadan malzeme almak isteyen 2 hurdacı çöken çatının altında kaldı

Boşaltılan binadan malzeme almak isteyen 2 hurdacı çöken çatının altında kaldı

Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan tarihi metruk bina çöktü

Bingöl'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet