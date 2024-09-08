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Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçak, Hindistan'a gitti

Hindistan-Almanya seferini yaparken bomba ihbarı nedeniyle 2 gün önce Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı, Hindistan'a gitmek için havalandı.

İlhami Erkılıç  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçak, Hindistan'a gitti

Erzurum

Hindistan Havayollarına ait uçak, 2 gün önce Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı "Uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunması üzerine Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçağın zorunlu inişi sonrası yapılan arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yolcular, dün Hindistan'dan gelen aynı firmaya ait farklı bir uçakla Frankfurt'a gönderildi.

Bugün de bekleyen Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağı ise Erzurum Havalimanı'ndan Hindistan'a gitmek üzere havalandı.

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