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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
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Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.

Yavuz Emrah Sever  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı Fotoğraf: Yavuz Emrah Sever/AA

Eskişehir

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.

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