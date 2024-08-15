Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir'de gökyüzünü kapladı.
Eskişehir
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.
Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı https://t.co/29xKFtl5yJ pic.twitter.com/XmY7J7PZjk— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 15, 2024
Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.
Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında kullanılabilecek hava araçları için Eskişehir'de lojistik destek ve yakıt ikmali konusunda hazırlık yapıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.