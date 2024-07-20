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Bolu'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı

Bolu'da sağanak, bazı evlerde ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Bolu'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sağanak sonucu Kalıcı Konutlar, Paşaköy ve Küpçüler alt geçitleri suyla doldu. Bir alt geçitte mahsur kalan 2 motosikletli, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Borozanlar Mahallesi'nde rögarın taşması sonucu yolda su birikintisi oluştu. Paşaköy Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle 2 evi su bastı.

Belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Sağanak, kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.

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