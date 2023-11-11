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Bolu'da orman yangınında zarar gören alana 5 bin fidan dikildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında hasar gören ormanlık alanda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Zafer Göder, Varol Varlık  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Bolu'da orman yangınında zarar gören alana 5 bin fidan dikildi Fotoğraf: Rahman Topçu/AA

Bolu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkisinde 17 Ağustos'taki yangından etkilenen alanın yeniden yeşertilmesi için fidan dikildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, dikim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında cumhuriyete nefes olmak adına ağaç dikim etkinliğinde buluştuklarını söyledi.

İklim değişiklikleri sonucu dünyada insan hayatını olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşıldığını anlatan Kılıç, "Fidan dikimi, ormanlarımız için çok önemli. Ekolojik dengenin sağlanması anlamında ağaçların yaşatılması gerekiyor. Ormanlarımızı fidan dikimleriyle daha da çoğaltmamız gerekiyor." dedi.

Kılıç, Orman Genel Müdürlüğünün de bu alanda çok güzel faaliyetler yürüttüğünü, ormanları muhafaza etmek ve yangınlardan korumak için daha çok mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 17 Ağustos'ta çıkan yangında zarar gören alana 5 bin fidan dikildi.

Etkinlikler kapsamında kent genelinde 50 bin fidanın toprakla buluşturulacağı öğrenildi.

Etkinliğe MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mengen ilçesinde de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Kampüsü ve etrafına 1000 fidan dikildi.

Etkinliğe Mengen Kaymakamı Fatih Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, ilçe protokolü, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

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