Dolar
18.67
Euro
19.87
Altın
1,818.72
ETH/USDT
1,214.30
BTC/USDT
16,830.00
BIST 100
5,453.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Gündem

Bolu sıfırın altında 12,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.

Zafer Göder   | 21.12.2022
Bolu sıfırın altında 12,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Bolu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1700 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece de Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı, sıfırın altında 12,2 derece kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 11,1 dereceyle Ankara Çamlıdere Çamkoru Tabiat Parkı, üçüncü yeri ise sıfırın altında 10,2 dereceyle Afyonkarahisar Şuhut Kumalar Tepesi Radar Sahası oldu.

Bolu, dün gece de sıfırın altında 10,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangından yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi
Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek: Türkiye’nin Yemen’in yanında durarak destek vermesini memnuniyetle karşılıyoruz
Bahçeli'nin bağışladığı Hacıbektaş'taki arsaya cemevi yapılacak
Bağcılar'da aile sağlığı merkezinde görevli doktoru darbeden şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Bolu sıfırın altında 12,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Bolu sıfırın altında 12,2 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Hurda bilgisayar kasaları ve demir atıklar öğrencilerin elinde hayat buluyor

Meslek liseliler 300 yıllık baskı tekniğini yeniden canlandırıyor

Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına etkili oluyor

Batı Karadeniz'de sağanak ve fırtına etkili oluyor
Paris'te 2 yıl sonra hava sıcaklığı gün içinde ilk defa sıfırın üstüne çıkmadı

Paris'te 2 yıl sonra hava sıcaklığı gün içinde ilk defa sıfırın üstüne çıkmadı
Bolu'da sağlık personeli hastalıkların erken teşhisi için köy köy dolaşıyor

Bolu'da sağlık personeli hastalıkların erken teşhisi için köy köy dolaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet