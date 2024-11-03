Bolu Gölcük Tabiat Parkı, sonbaharda da misafirlerini ağırlıyor
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, hazan mevsiminin renkleri eşliğinde vakit geçiriyor.
Bolu
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkı ve çevresinde sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarına bürünen ağaçlar, göl manzarası eşliğinde misafirlerini karşılıyor.
Soğuk havaya rağmen hafta sonunda parka yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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