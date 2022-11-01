Dolar
18.59
Euro
18.38
Altın
1,649.46
ETH/USDT
1,584.00
BTC/USDT
20,469.00
BIST 100
4,054.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı yapılacak

Anadolu Otoyolu'daki Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde yarın 14.00-14.30 saatleri arasında kaza ve yangın tatbikatı yapılacağı bildirildi.

Zafer Göder   | 01.11.2022
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı yapılacak Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tatbikata Bolu'daki tüm paydaş kurumların katılacağı kaydedildi.

Açıklamada, tatbikat başlamadan 15 dakika önce Kaynaşlı Kavşağı'nda yer alan "değişken mesaj işaretleri" ile sürücülerin bilgilendirileceği ve tercih eden sürücülerin Kaynaşlı Kavşağı'ndan çıkış yapabileceği belirtildi.

Tatbikattan bir süre önce Ankara yönüne tek şeritten sağlanacak trafiğin tatbikat süresince tamamen durdurulacağı, sonrasında da yeniden açılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Genel Kurulunda RTÜK üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi
Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı yapılacak
Kayıp üniversite öğrencisi Demirtaş'ın cesedine ulaşıldı
Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka: Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı

Benzer haberler

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı yapılacak

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza ve yangın tatbikatı yapılacak

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu

Yeniçağa Kuş Cenneti'nde sis güzel görüntü oluşturdu

Bolu'daki ormanlar yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü

Bolu'daki ormanlar yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü
Abant'ta sonbahar renkleri güzel görüntü sunuyor

Abant'ta sonbahar renkleri güzel görüntü sunuyor
Şenol usta 41 yıldır saatlerin ömrünü uzatıyor

Şenol usta 41 yıldır saatlerin ömrünü uzatıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet