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Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı

Çarpışma nedeniyle su alan kuru yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu, İlyas Kaçar   | 25.09.2021
Boğaz çıkışında kuru yük gemisi ile balıkçı teknesi çarpıştı

İstanbul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Tekirdağ'dan Rusya'ya giden kuru yük gemisinin Boğaz'dan çıkışı sırasında balıkçı teknesiyle çarpışması sonucu su almaya başladığını, olay yerine kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ’dan Rusya’ya giden 140 metre boyundaki VOLZHSKIY-40 adlı kuru yük gemisinin Boğaz çıkışı yapmaktayken balıkçı teknesiyle çatışması sonucu kılavuz kaptanımız, KIYEM-8 ve KEGM-3 botlarımız, geminin su aldığını bildirmesi üzerine KURTARMA-11 römorkörümüz gemiye yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

VOLZHSKIY-40 isimli kuru yük gemisi, yapılan müdahalelerin ardından Kıyı Emniyeti römorkörleri refakatinde Ahırkapı demir bölgesine demirletildi.

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