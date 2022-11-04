Bodrum'da biri ağzında oyuncak köpekle mağazadan çıkan köpekler güvenlik kamerasına yansıdı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, girdikleri oyuncakçıdan biri ağzında pelüş köpekle çıkan iki köpek ve bunları kapının önünde bekleyen diğer köpeklerin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla
Güvenlik kamerasının kayıtlarında, bir alışveriş merkezindeki oyuncakçıya giren iki köpekten biri, etrafı izledikten sonra pelüş oyuncak köpeği ağzına alarak mağazadan çıkması yer aldı. Bu iki köpeğin mağaza kapısında bekleyen diğer köpeklerle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.
❝Devamlı gelen köpekler, biz daha önce 3-4 sefer engel olmuştuk ama bu defa engelleyemedik❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 4, 2022
Muğla'nın Bodrum ilçesinde mağazadan çıkan köpekler güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/g0v77OJPhI pic.twitter.com/TY5XzyETOi
Oyuncak firması çalışanı Faruk Can, köpeklerin oyuncak aldıkları sırada müşterilerle ilgilendiklerini söyledi.
Yakalamak için arkalarından koştuklarını belirten Can, "Yakalamaya çalıştık ancak paramparça yaptılar. Devamlı gelen köpekler, biz daha önce 3-4 sefer engel olmuştuk ama bu defa engelleyemedik." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.