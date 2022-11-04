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Bodrum'da biri ağzında oyuncak köpekle mağazadan çıkan köpekler güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, girdikleri oyuncakçıdan biri ağzında pelüş köpekle çıkan iki köpek ve bunları kapının önünde bekleyen diğer köpeklerin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali Ballı   | 04.11.2022
Bodrum'da biri ağzında oyuncak köpekle mağazadan çıkan köpekler güvenlik kamerasına yansıdı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Güvenlik kamerasının kayıtlarında, bir alışveriş merkezindeki oyuncakçıya giren iki köpekten biri, etrafı izledikten sonra pelüş oyuncak köpeği ağzına alarak mağazadan çıkması yer aldı. Bu iki köpeğin mağaza kapısında bekleyen diğer köpeklerle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Oyuncak firması çalışanı Faruk Can, köpeklerin oyuncak aldıkları sırada müşterilerle ilgilendiklerini söyledi.

Yakalamak için arkalarından koştuklarını belirten Can, "Yakalamaya çalıştık ancak paramparça yaptılar. Devamlı gelen köpekler, biz daha önce 3-4 sefer engel olmuştuk ama bu defa engelleyemedik." diye konuştu.

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