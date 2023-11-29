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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

BM Yüksek Komiseri Türk "Gazze'de ateşkesin uzatılması" yönünde çağrıda bulundu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, "(Gazze'de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
BM Yüksek Komiseri Türk "Gazze'de ateşkesin uzatılması" yönünde çağrıda bulundu

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker, Türk Avrupa Parlamentosu Yüksek Düzeyli İnsan Hakları Konferansı'nın açılışında konuştu.

İsrail ile Hamas arasında varılan uzlaşı sonucunda çatışmalara "insani ara" verildiğini hatırlatan Türk, bu durumun sivillere bir miktar rahatlama sağladığını ve bazı ailelerin uzun zaman sonra sevdiklerine kavuştuğunu kaydetti.

Türk, "Gazze genelinde insani yardıma erişim sağlanmalı ve bu sürdürülebilir olmalı. (Gazze'de) Etkisi olan herkese, ateşkesin insan hakları ve insani gerekçelerle uzatılması konusunda çağrı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Konferans, bir grup göstericinin "Gazze'de şimdi ateşkes" ve "soykırımı durdurun" sloganları atmasının ardından gecikmeli olarak başladı.

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