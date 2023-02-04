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BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Sedat Önal atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı atadı.

Ömer Olcay   | 04.02.2023
BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Sedat Önal atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun bu görevi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince sona erdirildi.

BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın ataması yapıldı.

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