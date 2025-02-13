Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ölenlerin sayısının 5'e çıktığı, yaralı sayısının ise 38 olduğu bildirildi.
Bingöl
Mardin Seyahat firmasına ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, bölgeye gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.
Usta, kazada ölenlerin sayısının 5, yaralı sayısının ise 38 olduğunu bildirdi.
Yaralıların 30'unun Bingöl'de 8'inin ise Genç ilçesi, Diyarbakır ve Lice ilçesi ile Malatya'daki hastanelerde tedavi gördüğünü kaydeden Usta, devam eden kurtarma çalışmalarını yerinde izlediğini, yaralıları hastanelerde ziyaret ettiğini belirtti.
Otobüste 44 kişinin olduğunu değerlendirdiklerini belirten Usta, şunları ifade etti:
"Bu mübarek Berat Kandili akşamında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."
Yaralılar kaza anını anlattı
Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Bayburt Üniversitesi öğrencisi Turan Aktimur (20), otobüse Mardin'den bindiğini söyledi.
Aktimur, "Normal bir hızda gidiyorduk. Diyarbakır'dan sonra hızlanmaya başladı otobüs. Yollar karlıydı, otobüs kaymaya başladı. Otobüste şoförün olduğu bölümde cam kırılmış, bir delik açılmıştı, oradan çıktık. En son hatırladıklarım bu." dedi
Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Fehmi İpek (19) ise Mardin'den Trabzon'a gitmek için otobüse bindiğini anlatarak, şunları söyledi:
"Bingöl'e yaklaşırken otobüs virajda hızlı gidiyordu. Yalpaladı, sonra devrildi. En arkada oturuyordum. Sol taraftaydım. Kendi çabalarımla otobüsten çıktım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.