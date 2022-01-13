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Bingöl ve Şırnak'ta 63 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 63 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bülent Temiz, Rıdvan Korkulutaş, Ekrem Payan   | 13.01.2022
Bingöl ve Şırnak'ta 63 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor Fotoğraf: Bülent Temiz/AA

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 13, ilçelerden Adaklı'da 18, Genç'te 2, Karlıova'da 20, Solhan'da 3, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kar nedeniyle Karlıova-Erzurum kara yolunun kapanmaması için Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, bölgede aralıksız çalışma yürütüyor.

Şırnak

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Beytüşşebap'ın Gökçe ve Yeşilöz ile merkeze bağlı Güneyçam köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu bölgede kapanan yolları açmak için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

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