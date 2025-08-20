Dolar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Bilecik'teki doğal gölet kuruma tehdidiyle karşı karşıya kaldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğal yollarla oluşan gölet, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle neredeyse yok olma noktasına geldi.

Muhsin Arslan  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Bilecik'teki doğal gölet kuruma tehdidiyle karşı karşıya kaldı Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

İlçeye bağlı Rızapaşa ve Yeşilyurt köyleri arasında, bölgedeki su kaynakları ve yağış sayesinde yaklaşık 100 sene önce doğal yollarla ortaya çıkan, önceden ortalama 20 dönüm alanı kaplayan gölet, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yıllar içinde küçüldü.

Kapladığı alan 100 metrekareye kadar düşen gölet, tamamen kuruma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göletten su ihtiyacını karşılayan yaban hayvanları ile büyükbaş hayvanlar da kuraklık nedeniyle zorluk yaşıyor.

Rızapaşa Köyü Muhtarı Mehmet Karaoğlu, AA muhabirine, göletin bölgedeki yaşam için hayati önem taşıdığını söyledi.

Göletin yöre halkı arasında "anadan doğma" olarak bilindiğini anlatan Karaoğlu, şöyle devam etti:

"Su kanallarımızın buradan geldiği söylenir. Şu an içme sularında kullandığımız havza buradan beslenmektedir. Köyümüz, susuzluk çekiyor. Gölet aktifken buraya piknikçiler, kampçılar, karavancılar gelirdi. Artık burası tamamen atıl kaldı. Kaplumbağa ve balık gibi suda yaşayan birçok hayvan öldü."

"Göletin kuruması sadece bizim değil doğanın da mağdur olması demek"

Karaoğlu, göletten bölgede yaşayan domuz, tilki, ayı ve çakal gibi yaban hayvanlarının da su içtiğini dile getirdi.

Göletin küçülmesiyle bu hayvanların da yaşam alanlarını terk ettiğini ifade eden Karaoğlu, "Göletin kuruması sadece bizim değil doğanın da mağdur olması demek." diye konuştu.

Yeşilyurt köyünde 29 yıldır çobanlık yapan 42 yaşındaki Mehmet Aşık da bölgenin uzun süredir yaban hayatına ev sahipliği yaptığını belirtti.

Tarım arazilerinin sulanması amacıyla bölgede sondaj kuyuları açıldığını, bu durumun göletteki suyun çekilmesine neden olduğunu dile getiren Aşık, şunları kaydetti:

"Artık, çobanlarımız bile çeşme olan yerlere göç ediyor. Burası, tüm canlıların yaşam alanıydı. Birçok hayvan gölet çevresinde toplanırdı ama hepsi susuz kaldı. Balıklarımız telef oldu. Doğal dengeyi tehdit eden bu kuraklıkla mücadele için ortak bir çözüm planı talep ediyoruz. Gölet, sadece geçmişin değil gelecek kuşakların da yaşam kaynağı."

