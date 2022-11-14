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Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısı zanlısının, PKK/PYD/YPG terör örgütünden talimat aldığı belirlendi

Beyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı aldığı belirlendi.

Hanife Sevinç   | 14.11.2022
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı zanlısının, PKK/PYD/YPG terör örgütünden talimat aldığı belirlendi

İstanbul

Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi.

Beyoğlu'ndaki terör saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Beyoğlu'ndaki terör saldırısı zanlısının, PKK/PYD/YPG terör örgütünden talimat aldığı belirlendi

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