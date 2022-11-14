Beyoğlu'ndaki terör saldırısı zanlısının, PKK/PYD/YPG terör örgütünden talimat aldığı belirlendi
Beyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı aldığı belirlendi.
İstanbul
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiğini söyledi.
Beyoğlu'ndaki terör saldırının ardından 1200 kamera görüntüsünü inceleyen emniyet güçleri, 21 adrese operasyon yaparak 46 şüpheliyi gözaltına aldı.
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