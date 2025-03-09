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Beyoğlu'nda bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler normale döndü

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın, Taksim istasyonu ile Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü.

Selami Küçükoğlu  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Beyoğlu'nda bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler normale döndü

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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