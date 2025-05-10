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Beylikdüzü'nde 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Gökçe Karaköse, Erol Değirmenci, Zeynep Rakipoğlu, Mehmet Ali Derdiyok, Emrah Gökmen  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Beylikdüzü'nde 2 metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı.

Kazada, 21 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 20 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Kazada 1 kişi öldü 2'si ağır 20 kişi yaralandı

İstanbul Valiliğinin, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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