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Beykoz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini korumak amacıyla ilçe sahillerinde saat 12.00 itibarıyla gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Zeynep Rakipoğlu   | 07.08.2021
Beykoz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmek yasaklandı

İstanbul

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye ait meteorolojik hava deniz tahmin raporlarına göre, bugün rüzgarın batı (günbatısı) ve kuzeybatıdan (karayel) 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın rüzgarın kuzey (yıldız) ve kuzeydoğudan (poyraz) 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Sahillerde can ve mal kayıplarının önlenmesi için hava deniz raporları doğrultusunda alınan gerekli önlemlerin, vatandaşların duyarlı yaklaşım ve destekleriyle etkin şekilde uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sahil Güvenlik İstanbul Grup Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan sahillerimizdeki hava deniz durumuna ilişkin aldığımız anlık bilgilere göre, ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin halihazırda 2 ila 2,5 metre olduğu ve meteorolojik hava tahminlere göre öğleden sonra ise rüzgar şiddetinin ve dalga yüksekliğinin artarak devam edeceği bildirilmiştir. Kaymakamlığımızca 7 Ağustos Cumartesi saat 12.00 itibarıyla gün boyu ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla denize girmek yasaklanmıştır."

Açıklamada, yarın hava deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevliler tarafından takip edilecek deniz durumuna göre bilahare değerlendirme yapılacağı bildirildi.


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