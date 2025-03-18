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Beykoz’da yangın sırasında tüpün patlama anı kamerada

Beykoz’da iki katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yangın sırasında tüpün patlama anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Muhammed Gencebay Gür  | 18.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Beykoz’da yangın sırasında tüpün patlama anı kamerada

İstanbul

Tokatköy Mahallesi Kısmet Çıkmazı’ndaki binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri iki katlı binadaki yangını söndürdü.

Yaralananın olmadığı yangın sırasında binadaki bir tüpün patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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