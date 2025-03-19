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Belediyelerde sözleşmeli çalışan sanatçılar için "teşvik ikramiyesi" kararı Resmi Gazete'de

Belediyelerde sözleşmeli çalışan sanatçılardan, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilenlere, belediye başkanı kararıyla iki aylığa kadar ücret teşvik ikramiyesi verilebilecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Belediyelerde sözleşmeli çalışan sanatçılar için "teşvik ikramiyesi" kararı Resmi Gazete'de

Ankara

"Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları tespit edilen sözleşmeli belediye sanatçıları, belediye başkanı kararıyla iki aylığa kadar (iki aylık dahil) ücret teşvik ikramiyesi alabilecek.

Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Esaslar, teknik bünyeye dahil olmayan ve haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekenler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu­nu'nun Ek Geçici 12, 13 ve 14'üncü maddeleri kapsamına dahil personel ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Klasik Türk Müziği koroları, Devlet Türk Halk Müziği Koroları, Devlet Çok Sesli Müzik Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Türk Müziği Toplulukları, Oda Orkestraları, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, diğer sanat kuruluşları sanatçıları, sanatkarları ile devlet sanatçılarını kapsıyor.

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