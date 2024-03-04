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BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı

Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Ekber Türkoğlu  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı

Samsun

Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Reşadiye ilçesinde mitinge katılacak Destici'nin içinde bulunduğu aracın, ilçeye 15 kilometre mesafede kaza yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, Destici'nin yaralandığını ve Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, genel durumunun iyi olduğunu aktardı.

Kazada, Destici ile araçta bulunan 3 kişi de yaralandı.

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