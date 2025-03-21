Bazı illerde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Bazı illerde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.
Ankara
Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.
Bölgede salı gününden bu yana etkili olan soğuk hava, bugün sabah saatleri itibarıyla yerini kar yağışına bıraktı.
Karın ardından yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Karayolları ve Özel İdare ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yollarda çalışma yapıyor.
Bitlis
Kentte sabah saatlerinde başlayan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 80 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Kurtkan, köy yollarının kısa sürede açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, araçların üzeri karla kaplandı, sürücüler yollarda ilerlemekte zorlandı.
Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.
Adıyaman
Gölbaşı'nda bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kara ve soğuk havaya bıraktı.
İlçede sabah aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Beyaza bürünen ilçede güzel görüntüler oluştu.
Çelikhan'da da erken saatlerde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
Erzurum
Erzurum, dün aralıklarla yağan ve gece yoğunlaşan kar nedeniyle tekrar beyaza büründü.
Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, araç ve ağaçların üzerinde kar birikintileri oluştu.
Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda iş makineleri yardımıyla çalışma yaptı, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
416 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kars
Kars'ta 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi, kar yağışıyla beyaza büründü. Dronla görüntülenen beldede güzel görüntüler oluştu.
Sarıkamış ilçesinde de aralıklara süren kar, sarıçam ormanları, bitkiler ve çevreyi beyaz örtüyle kapladı.
Vatandaşların da araçların üzerinde biriken karları temizlediği yerleşim yerinde, angut, balıkçıl ve orman bülbülleri görüntülendi.
Ardahan
Ardahan'da kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
Kar, yüksek noktalarda yer yer tipiye dönüşüyor.
Yağış, Göle ilçesinde yollarda buzlanmaya neden oldu.
Tunceli
Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinde de aralıklarla kar etkili oluyor.
Beyaz örtüyle kaplanan ilçelerde, karla mücadele ekipleri sorumluluk alanlarında çalışma yürütüyor.
Kar ve tipi nedeniyle ilçelerdeki bazı köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Özellikle yüksek kesimlerdeki hayat olumsuz etkileniyor.
Merkeze bağlı 5 ilçedeki 79 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Sinop
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 4, Ayancık'ta 11, Gerze'de 10, Boyabat'ta 6, Durağan'da 8 ve Erfelek'te 5 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yol güzergahlarında kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Tokat
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımın aksamasına neden oldu.
İlçelerden Almus'ta 12, Artova'da 1, Erbaa'da 7, Reşadiye'de 8, Sulusaray'da 7, Yeşilyurt'ta 8 ve Zile'de 9 olmak üzere 52 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.