Dolar
36.66
Euro
39.99
Altın
2,987.08
ETH/USDT
1,908.90
BTC/USDT
83,022.00
BIST 100
10,851.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti heyeti ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Bayrampaşa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Bayrampaşa'da seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobilin kahvaltı salonunun önündeki masada oturanlara çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Erol Değirmenci, Cüneyt Sevindik  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Bayrampaşa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

İstanbul

Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi'nde dün seyir halindeki bir otomobil, Ata Caddesi'nin kesişiminde başka bir otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki ağaca, sonrasında da kaldırımdaki bir kahvaltı salonuna ait masada oturanlara çarptı. Masanın etrafında oturanlar yere savrulurken, haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, çarpışan otomobillerden birinin kontrolden çıkarak savrulması, yolun kenarındaki ağaca, sonrasında kaldırımdaki masaya ve sandalyede oturanlara çarpması yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Havaist, Esenyurt ile İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları arasında yeni sefer başlattı
MSB, Çanakkale Şehitler Abidesi'nin tarihi fotoğraflarını paylaştı
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinde ramazan geleneği olan "Ghabga" etkinliği düzenlendi
İzmir'de çöp depolama tesisinin kapatılması kararının uygulanması için Çiğli Kaymakamlığına başvuru yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan boks şampiyonasında derece alan kadın sporculara teşekkür paylaşımı

Benzer haberler

Bayrampaşa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Bayrampaşa'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

İstanbul'da kaldırımda ilerleyen motosikletin yayaya çarpma anı kamerada

İstanbul'da İETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kütahya'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 14 kişi yaralandı

Kütahya'da yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 14 kişi yaralandı
Sırbistan'da tren istasyonundaki kazaya tepki gösteren öğrenciler, devlet televizyonu önünde gösteri yapıyor

Sırbistan'da tren istasyonundaki kazaya tepki gösteren öğrenciler, devlet televizyonu önünde gösteri yapıyor
Esenyurt'ta İETT otobüsünün 2 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Esenyurt'ta İETT otobüsünün 2 araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet