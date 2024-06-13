Dolar
32.30
Euro
34.82
Altın
2,306.60
ETH/USDT
3,497.30
BTC/USDT
67,764.00
BIST 100
10,394.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bayram tatiline erken çıkanlar otoyolun Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Zafer Göder, Ömer Ürer  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Bayram tatiline erken çıkanlar otoyolun Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı.

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampaları kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Yolda arıza yapan bazı araçların bulunduğu yerlerde ise trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği görülüyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, yarın ve cumartesi günü trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde ise akıcı trafik devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden batı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı
Kendisini savcı olarak tanıtıp menfaat sağladığı öne sürülen sanığa dava
Haber bültenleri ve haber programlarına "akıllı işaret" kullanma zorunluluğu getirildi
Bayram tatiline erken çıkanlar otoyolun Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Bayram tatiline erken çıkanlar otoyolun Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatiline erken çıkanlar otoyolun Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor

Düzce'de sıcak hava nedeniyle rafting parkurlarına talep arttı

Karadenizliler gözde müzik aletleri kemençeden vazgeçemiyor

Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatilinde KGM sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Sıcak çarpmasından korunmak için gölgede kalma ve bol su tüketme tavsiyesi

Sıcak çarpmasından korunmak için gölgede kalma ve bol su tüketme tavsiyesi
Melen Çayı'nda avlanan amatör balıkçının oltasına 52 kilogramlık yayın takıldı

Melen Çayı'nda avlanan amatör balıkçının oltasına 52 kilogramlık yayın takıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet