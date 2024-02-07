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Gündem, TEKNOFEST

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Adıyaman'da TEKNOFEST çadırında çocuklarla buluştu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bu dayanışma adeta milletimizin Çanakkale'de 100 yıl önce gösterdiği metanet, dirayet ve gayret gibi, burada da aynı dayanışmayı görüyoruz." dedi.

Orhan Pehlül, Ergün Haktanıyan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Adıyaman'da TEKNOFEST çadırında çocuklarla buluştu Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Adıyaman

Selçuk Bayraktar, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin 1. yılında Adıyaman'da kurulu bulunan K2 Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek depremzedelerle sohbet etti.

Daha sonra TEKNOFEST çadırına geçen Bayraktar, burada eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek hediye çantaları dağıttı.

Bayraktar, gazetecilere, dünya tarihinin en büyük depremlerinden birini Adıyaman'ın da yaşadığını söyledi.

Depremin ardından milletin gösterdiği dayanışma gibi Baykar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Can Sağlığı Vakfındaki gönüllülerin de seferber olduğunu dile getiren Bayraktar, "Baykar olarak öncelikle nakdi yardımlarda bulunduk. Hemen sonrasında kısa bir süre içinde hem T3 hem de Can Sağlığından gönüllülerimizle birlikte sahaya indik ve o günden bugüne sahadaki çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Depremlerde ağır hasar alan 3 kentte konut yapılması için çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta konteyner kentimizi kurduk ve devletimize bağışladık. Hemen ardından kalıcı konutları inşa etmek üzere çalışmalar 3 şehrimizde devam ediyor. Bir tanesi de Adıyaman'da, toplamda 1000 konut. İnşallah Kahramanmaraş'taki konutlarımızın teslimatı mayıs ayı içinde gerçekleşmiş olacak. Kahramanmaraş ve Hatay'da ise ilerleyen aylarda ekiplerimiz tamamlayacak ve devletimize bağışlanacak."

"TEKNOFEST kuşağına da yetişen gençlerimiz var"

Bayraktar, konteyner kentlerde çeşitli atölye ve psikolojik destek merkezleri kurulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Kurulan konteyner kentlerde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Can Sağlığı Vakfı olarak gönüllülerimizle birlikte 'Deneyap atölyeleri' ve psikolojik destek merkezleri kurduk. Gönüllülerimiz ilk günden itibaren çalışmaya devam ediyor. Bugün depremin 1. yıl dönümü olması hasebiyle tekrar sahadaki arkadaşlarımızla birlikte ve buradaki gençlerimizle bir araya geldik. Onların faaliyetlerini inceledik. Az önce gördük ki içeride TEKNOFEST kuşağına da yetişen gençlerimiz var."

TEKNOFEST'in bu yıl Adana'da yapılacağını anımsatan Bayraktar, "TEKNOFEST 2024 Adana'da olacak. Ona hazırlanan gençlerimiz de var. Bütün bu acı yıkımın yanında bir yandan da sıcacık bir dayanışma var. Bu dayanışma adeta milletimizin Çanakkale'de 100 yıl önce gösterdiği metanet, dirayet ve gayret gibi, burada da aynı dayanışmayı görüyoruz." ifadesini kullandı.

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