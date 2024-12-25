Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu
Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.
Bayburt
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu. Baraj gölündeki balık kafesleri ise buz kütlesinin altında kaldı.
Yüzeyi kısmen buz tutan baraj ve beyaza bürünen çevresi, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.