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Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu

Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu.

Beşir Kelleci  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Bayburt'ta Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu

Bayburt

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye düştüğü ilçede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede tarım arazilerinin sulanması amacıyla inşa edilen Demirözü Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu. Baraj gölündeki balık kafesleri ise buz kütlesinin altında kaldı.

Yüzeyi kısmen buz tutan baraj ve beyaza bürünen çevresi, dronla görüntülendi.

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