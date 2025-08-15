Dolar
logo
Kültür

Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı

Yozgat'ın merkeze bağlı Esenli köyündeki Gelingüllü Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu, yıllar önce su altında kalan eski yerleşim alanları ortaya çıktı.

Sait Çelik  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Fotoğraf: Sait Çelik/AA

Yozgat

Sulama amacıyla 1994'te hizmete açılan ve yıllarca bölgedeki tarım ile balıkçılığın can damarı olan Gelingüllü Barajı, 20 bin 474 hektarlık arazinin sulanmasında kullanılıyor.

Beklenen yağışların düşmemesi ve bilinçsiz su kullanımının etkisiyle yaşanan çekilmenin ardından barajın doluluk oranı, son yılların en düşük seviyelerine ulaştı.

Su altında kalan okul, belediye binası, mezarlıklar ve çeşitli yapılar da gün yüzüne çıktı. Köy sakinleri, barajın yapım aşamasında boşaltılan eski yerleşimlerini yeniden görmenin heyecanını yaşadı.

"Çocuklumuz gözümüzün önüne geliyor"

Esenli'de doğup büyüyen Muammer Aydın, AA muhabirine, ilk ve ortaokulu burada okuduğunu söyledi.

Çocukluğunun burada geçtiğini anlatan Aydın, "Baraj karşısındaki evler istimlak edilmedi, oralar kaldı. Binalar o kadar sağlam ki çürümedi, zarar görmedi. İnsan çok duygulanıyor, çocukluğumuz hep buralarda geçti. Burayı görmek için geldim. Sular oldukça çekilmiş. Çocuklumuz gözümüzün önüne geliyor, duygusal şeyler hissediyorsun." diye konuştu.

"Köyümüzün yüzde 30'unun geçim kaynağı balıkçılık"

Durmuş Çetin de köyde 8-9 yaşına kadar kaldığını, daha sonra babasının işleri nedeniyle Antalya'ya gittiğini belirtti.

Yaklaşık 10 yıl önce tekrar köye döndüğünü dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Suyun altında kalan okulumuz tekrar gün yüzüne çıktı. Çocukken okulun bahçesinde top ve misket oynardık, camimizde Kur'an kursuna giderdik. Buraları görünce insan duygulanıyor. Eski köyümüz ortaya çıktı. Mezarlarımız, yaşadığımız evler gün yüzünde. Keşke sular çekilmeseydi, barajın doluluk oranı yüksek olsaydı da biz de eski günlerimizi yad edip üzülmezdik. Suyun olmaması bizim için iyi değil. Köyümüzün yüzde 30'unun geçim kaynağı balıkçılık. Şu anda röportaj yaptığımız yer normalde su olurdu, gelemezdik. İklim şartları, bilinçsiz su kullanımı maalesef barajdaki su seviyesini yüzde 10'lara kadar düşürdü."

