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Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için sağanak uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yarın için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Harun Kutbe   | 28.06.2022
Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah başlaması ve akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor.

Yağışlar, Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Sinop olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'deki Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda Ankara ve Yozgat'ın kuzeyi ile Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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